Riigi kaitsetööstuse fond võib kõige varasemalt valmida poole aasta pärast

„Me oleme sihiks võtnud, et maksimaalselt poole aastaga on meil olemas inimesed, protsessid, fond registreeritud ja asutatud, kõik vajalikud lepingud sõlmitud ja taustal kokkulepped tehtud,“ ütles Pettai fondi tutvustaval pressiüritusel.

Hetkel on teada, et SmartCapi alla loodav kaitsefond saaks teha nii otseinvesteeringuid ettevõtetesse kui investeeringuid fondidesse, mis omavad omakorda osalusi ettevõtetes. Fondi tingimuste järgi on erarahastuse osakaal SmartCapi fondi kõrval minimaalselt kolmandik. Investeeringute spetsiifika tõttu luuakse fondile ka kaitsetööstuse ekspertidest nõuandev kogu.

Kui investeering tuleb fondi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, siis fondiga on seotud ka justiitsministeerium ning potentsiaalselt kaitseministeerium.

Veel selgub muuhulgas, kui suuri investeeringuid fondist tehakse, kas toetatakse iduettevõtete kõrval ka juba pikemalt tegutsenud ettevõtteid jpm. „Need on täpselt need tingimused, mis me peame järgnevate kuude jooksul paika panema,“ ütles Pettai.

Ettevõtja ja investori Allan Martinsoni sõnul on fondi loomine tähtis kahel põhjusel. „Üks on see, et meie julgeolek suureneb. Teine, et meie majanduskasv saab hoogu. Mõlemal on suur tõenäosus,“ märkis värskelt Ukrainast naasnud Martinson.

Tehnika, mida on läänemaailm seni ehk isegi triljonite dollarite eest arendanud ja tootnud, tänasel hetkel Martinsoni sõnul ei tööta. „Põhimõtteliselt me oleme tootnud sõjatehnikat ja tehnoloogiaid eelmiste ja üle-eelmiste sõdade jaoks ja nüüd on uus sõda, mille käigus kasutatakse palju tehnoloogiaid, mis tekivad just väga väikeste tiimide poolt,“ ütles Martinson. Olgu selleks droonimaailm, sidetehnoloogia, elektroonilise sõja tehnoloogiad jne - need tekivad Ukrainas peamiselt nö garaaži-startuppides ning väikestes firmades.