Olerexi sooduskampaania on tankijad segadusse ajanud. „Isegi klienditeenindaja ei teadnud midagi“

Delfi Ärilehele kirjutas Olerexi klient, kellele näitab tanklaketi äpp –10 s/l soodustust. Kui ta proovis seda kasutada, siis see ei õnnestunud. „Isegi klienditeenindaja ei teadnud, kuidas seda soodustust saada. Kõigepealt arvas ta, et pean end püsikliendina tuvastama äpi kaudu. Kui see ei toiminud, arvas ta, et võib-olla peab siis äpiga tankuri juures maksma,“ kirjeldas ta. „Kampaaniatingimusi vähemalt äpist ei leia ja ka klienditeenindajad ei tea asjast midagi,“ on ta pahane.