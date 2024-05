Märts ja aprill on olnud viimase poole aasta jooksul esimesed kuud, mil uusi töötuid on tulnud arvele vähem, kui samal ajal tööle liikunud inimesi. Aprilli lõpus oli registreeritud töötute arv 52 100 ja töötuse määr 7,6%, mis on selle aasta madalaim näitaja.