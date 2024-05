Elron lubas reservväelastele tasuta sõitu, kuid klienditeenindaja nõudis siiski piletit

„Elron lubas, et reservväelaste nädalal saavad reservväelased rongiga tasuta sõita. Siiski pidin ma koos mitme teise noormehega pileti ostma,“ kirjutas Delfi Ärilehele üks rongiga reisija. Ta sõitis laupäeval, 4. mail Tartust Tallinna ning esitas klienditeenindajale ka vastava dokumendi reservväelaseks olemise kohta, kuid klienditeenindaja väitis, et dokumendil pole kirjas, et reisija oleks praegu ajateenistuses. „Proovisin selgitada, et reservväelane ongi see, kes on ajateenistuse juba läbinud, ja seda ka dokument kinnitas,“ kirjeldas reisija ja lisas: „Teenindaja sõnul on sellega juba palju arusaamatusi olnud ja tema ei taha „ülemustega probleeme“.“