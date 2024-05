Ökonomistid tööstustoodangu mahu vähenemisest: languse põhi on käes

„Järgnevatel kuudel on oodata töötleva tööstuse tootmismahu languse taandumise jätkumist aastases võrdluses, seda isegi juhul, kui see kuises võrdluses veidi väheneb. Kui selle majandusharu tootmismaht suureneb kuises võrdluses viimase viie kuu keskmise tempoga, peaks see aastases võrdluses jõudma kasvuni juba juunis. Kui tootmismaht jääb kuises võrdluses samale tasemele, siis peaks see aastases võrdluses kasvuni jõudma septembris,“ selgitab Mertsina.

Ta lisab: „Eesti tööstussektori kindlustunne ja tootmise lähikuude väljavaade on juba pikemat aega püsinud stabiilselt nõrgad, kuid positiivne on vähemalt see, et need pole enam halvenenud.“ Mertsina sõnul on tööstusettevõtete arvates nende konkurentsivõime välisturul küll tublisti kannatada saanud, kuid see hinnang on tublisti paranenud. „Küll aga ei saa seda öelda konkurentsivõime kohta Eesti siseturul. Kuna konkurentsivõime hindamisel võivad ettevõtted arvestada ka nõudluse väljavaadet, siis võib see viidata ka ekspordivõimaluste paranemisele. Kuigi ootused ekspordi kohta on jätkuvalt pessimistlikud, on need veidi paremaks muutunud,“ kirjeldab ta.