PETTUSTE PANDEEMIA | Igaüks meist võib pahaaimamatult petukõne „tegijaks“ sattuda

Telia Eesti riskijuht Andreas Meister tõdeb, et petukõnesid on küll juba aastaid tehtud, kuid viimasel ajal on levinud sellised variandid, kus petukõne tehakse väljastpoolt Eestit, aga kõne saajale kuvatakse Eesti number, mille alguses on +372 5.

Kui selle vastu võtad, siis enamasti on teisel pool vene keelt kõnelev inimene. Ent esitletakse ka ka Telia, Tele2 või Elisa klienditeenindajana. Tavaline legend on see, et inimesel on leping lõppemas ja ta peab esitama andmeid ja end ka tuvastama. Teise skeemi puhul räägitakse pahavarast, mis väidetavalt on isiku arvutist või telefonist avastatud, ja probleemi lahendamiseks peab avama ühe rakenduse. Lisaks tuleb maksta tagasihoidlik teenustasu. Tegelikult võetakse arvuti või telefon üle ning tagasihoidliku teenustasu asemel varastatakse juba nende üle võetud seadme abil tunduvalt suurem summa.