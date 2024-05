KUULA | Mida reisikindlustust sõlmides tähele panna?

Gjensidige Eesti isikukindlustuse tootejuht Terje Rabe ütleb, et kõige mõistlikum on sõlmida reisikindlustus kohe pärast lennupiletite ostmist. „Üsna sagedased on juhtumid, kus enne reisi mõni pereliikmetest haigestub, satub õnnetusse või muudetakse üldse näiteks lennugraafikut. Kui aga sõlmida reisitõrkekindlustus alles pärast nende ootamatuste esile kerkimist, siis kindlustus neid kulusid enam ei kata,“ sõnab Rabe.

Salva Kindlustuse kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt lisab, et kõige olulisem neist on kindlasti tervisekindlustus, kusjuures tervisekindlustuse poliisile pakub Salva kuni ühe miljoni suurust katet. „Kui on soov eriti turvaliselt reisida, soovitame teha tervisekindlustuse suurema summa peale, sest näiteks 500 000 euro ja ühe miljoni euro suuruse kindlustuskatte hinnavahe võib olla vaid natuke üle ühe euro,“ selgitab Kivirüüt. Üldiselt nõustuvad nii Kivirüüt kui ka Rabe, et tervisekindlustuse minimaalne summa võiks olla 100 000 eurot.