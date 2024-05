Karini Bolti kontolt võttis ettevõte 24 tunni jooksul pea 100 eurot - ühel päeval 45 eurot ja järgmisel 48 eurot. Seda teenuse eest, mida naine ei kasutanud. Seda, et kontolt on läinud raha ilmaasjata, avastas Karin laupäeval, mil ta konto näitas miinust.

Bolti kirjutades sai ta vastuseks, et tuleb helistada panka. Pangast vastati Karinile, et kontolt maha läinud summa vastatakse. Kuna summat ei tagastatud, kirjutas ta uuesti Bolti, kust sai seekord ettevõttelt vastuse, et nemad pole raha võtnud.