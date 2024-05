Panga kaardiandmed näitavad: eestlased kulutavad enim Soomes ja Dubais

„Kogusime kokku meie Eesti, Läti ja Leedu klientide maksekaartidega tehtud tehingute andmed aasta esimeses kvartalis ning sealt selgus nii mõndagi põnevat. Näiteks see, et talvisel ajal armastavad paljud inimesed puhata just Araabia Ühendemiraatides ehk siis ilmselt peamiselt Dubais,“ selgitas Citadele Eesti jaepanganduse juht Marina Hakiainen. „Nimelt moodustasid tehingute kogusummast üle kahe protsendi maksed, mis teostati Araabia Ühendemiraatides. Kusjuures eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes on see summa kolmekordistunud,“ lisas ta.

Eestis väljastatud Citadele maksekaartide omanikud on kogusummas teinud kõige rohkem oste välisriikides siiski Soomes, mis on alati püsinud ka esikohal. Järgmistel kohtadel on maksesumma suuruse järgi Hispaania ja Itaalia. „See on ka loogiline tulemus aasta esimese kvartali kohta, kuna siis eelistatakse sihtkohti, kuhu saab külmade ilmade eest põgeneda,“ märkis Hakiainen. „Näiteks eestlaste tehtud kulutused Lätis ja Leedus olid esimeses kvartalis küllaltki väikesed. Varasemad andmed aga näitavad, et suve tulekuga hakkavad need oluliselt tõusma, sest siis hakatakse ka aktiivsemalt neid lähiriike külastama,“ kirjeldas ta.

Läti-Leedu elanikud käivad Saksamaal

Citadele Läti ja Leedu maksekaartide andmed näitavad samuti, et talvel armastavad meie lõunanaabrid puhata Hispaanias ja Itaalias, kuid esimesel kohal välismaal tehtud maksesumma osas on nii Lätis kui ka Leedus siiski hoopis Saksamaa. Leedukatele on oluline sihtkoht ka naaberriik Poola.

Marina Hakiainen selgitas, et Läti ja Leedu jaoks on Saksamaa oluline sihtriik ja nii puhkamise kui ka osturetkede eesmärgil. „Saksamaa on lätlastele ja leedukatele oluline talvepuhkuse riik, kus käia suusatamas ja lumelauaga sõitmas. Lisaks käivad Läti ja Leedu elanikud Saksamaal sisseoste tegemas, sest seal on mõne kauba hind madalam ja valik suurem,“ selgitas Hakiainen.