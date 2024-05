Toimiv internetiühendus on sinu äri visiitkaart

Viimane sõna internetti puudutava tehnoloogia vallas on ilmselgelt 5G. Tele2 on esimene Eesti mobiilioperaator, kes lisas 5G kõikidesse oma mobiilsete kõne- ja internetilahenduste pakettidesse. Samuti jäävad Tele2 äriklientidele mõeldud netipaketid silma just väga hea hinna poolest.

5G Ärinett 20 GB – selle veidi väiksema mahuga, kuid just tagasihoidlikumatest netikasutajatest äridele sobiva paketiga saab piiramatu kiirusega lahenduse, 20 GB netimahtu ja ka 10 GB netti EL-i rändluses kasutamiseks. Pakett on ideaalne valik eelkõige Eestis tööasjade toimetamiseks, aga selles sisalduv rändluse maht katab ära ka reisimisel ette tuleva mõõduka netikasutuse. Paketi hind on vaid 11 eurot kuus.

Miks on 5G oluline ja ärile kasulik?

Ülikiire 5G on muutunud osaks igapäevaelust ja just seetõttu on see nüüd sees kõigis Tele2 netilahendustes ning 5G-võimekusega on muidugi ka ühenduseks vajalikud seadmed. See kõik kokku aitab tagada veelgi parema kasutuskogemuse – mida see aga täpsemalt tähendab?