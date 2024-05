RETROFOTOD | Viru Keskus 20: parkimisplatsile kerkis Eesti külastatavaim kaubanduskeskus

Kaubanduskeskused ei kao kuhugi

„20 aastaga märgilisest kevadest, kui Eesti liitus Eroopa Liiduga ning avati Viru Keskus, on ühiskonnas toimunud märkimisväärsed muutused. Pea kümme aastat on kõneldud füüsilise kaubanduse kadumisest uute tarbimismudelite saabumisel. Meie Viru Keskuses näeme, et inimestele kui sotsiaalsetele olenditele meeldivad endiselt kogemused, seega kvaliteetne tänapäevane füüsiline kaubandus heas asukohas ei ole kindlasti hääbumas, vaid hoopis vastupidi,“ sõnas Viru Keskuse tegevjuht Gertti Kogermann.

Küll aga on kasvanud nõuded mugavusele ning aina enam soovib klient peale toote ka teenused ühest kohast mugavalt kätte saada. „Kui 20 aastat tagasi peeti spordisaali olemasolu keskuses tippinnovatsiooniks, siis tänaseks oodatakse ühelt keskuselt palju enamat. Kvaliteetse poodlemise kõrval soovib klient võimalust maitsvaks eineks, iluteenuste tarbimiseks või lihtsalt mugavat kohta, kolmandat ruumi, oma kodu ja töökoha vahel. Äsja uuenduskuuri läbinud Viru Keskuses on kõik need võimalused olemas. Kõikidele lisandunud võimalustele vaatamata on endiselt meie tugevuseks parim valik rahvusvahelisi moebrände,“ märkis Kogermann.