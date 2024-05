Kinnisvaraarendaja Liven pakub 10,5% intressiga rohevõlakirju

Emissiooni raames kavatseb Liven kaasata kuni 4 miljon eurot, pakkumise ülemärkimise korral on Livenil õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 7 miljoni euroni. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja võlakirjade lunastustähtpäev on 23. mai 2028. Võlakirjadel on fikseeritud intressimäär 10,5% aastas ning kvartaalsed intressimaksed. Märkimisperiood algab 7. mail kell 10 ja lõpeb 16. mail kell 16. Võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis. Võlakirjadel ei ole krediidireitingut ega tagatist.