Hagen Bikes sai uue omaniku ning jätkab müüki

Hagen Bikes rataste müük jätkub ning eue omaniku juhtimisel on Hagen Bikes kastirataste tootmine taasalanud.

Uue omaniku sõnul on Hagen Bikes väga tugev bränd veelgi tugevama tooteportfelliga, milles muudatusi pole plaanis.

Uued alates 2024. aastast toodetud Hageni rattad on kaetud garantiiga. Kuigi varasemalt toodetud ja müüdud mudelitele garantii ei laiene, jätkab uus omanik nende varuosade pakkumist ja hooldusteenuse pakkumist, et toetada olemasolevaid Hagen Bikes’i rataste omanikke.

„Enam kui 4000 Hagen Bikes AS aktsionäri, kes kaotasid ettevõtte pankroti tõttu investeeringu, saavad kompensatsiooniks maksimaalselt 500 euro suuruse allahindluse uue Hagen Bikes ratta ostmisel. Kui aktsionär kaotas näiteks 400 eurot, saab ta 400 euro suuruse allahindluse. Kui kaotus oli 500 eurot või rohkem, on allahindlus ikkagi 500 eurot,“ märgitakse pressiteates. Springdrive OÜ ainuomanikuks on Ivari Kull.