Äripäev: ravimimüüjate saladiilid paisutavad ravimite hinna üles. Kaotavad tervisekassa ja patsient

Tootjad ja hulgifirmad on ravimihindadega manipuleerinud aastaid. Vastutavad ametnikud ja minister on salajastest kokkulepetest teadlikud, kuid pole midagi teinud, et diilidele lõpp panna. „Elevant on toas, aga keegi justkui ei märka midagi,“ kirjeldab üks allikatest ravimiäri avalikku saladust.