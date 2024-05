Toomas Tooli firma teeb Silvano Fashion Groupi aktsionäridele ülevõtupakkumise

Otsus on väärtpaberituru seaduse järgi vastu võetud siis, kui selle poolt on hääletanud vähemalt kaks kolmandikku aktsionäridest.

Pakkumine toimub vabatahtliku ülevõtmispakkumisena ning ülevõtja korraldab pakkumise vaid juhul, kui pakkumise finantsinspektsioonis kooskõlastamise hetkeks on Silvano aktsiate börsihind Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas ligikaudu samaväärne käesoleva teate avaldamise kuupäeva börsi avamishinnaga. Eile oli Silvano aktsia sulgumishinnaks 1,08 eurot.

Baltplast AS on Silvano Fashion Groupi suurim aktsionär, omades 25,32% aktsiatest. Baltplasti omanik on Toomas Tool. Varasemalt, kuni eelmise aasta alguseni, oli Baltplasti omanikuks Mari Tool.