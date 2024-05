Apollo Grupp võtab Coca-Cola Plaza hoone sisuliselt üle

„Ettevõttena otsime pidevalt uusi arenguvõimalusi, et saaksime pakkuda oma klientidele uusi ja ainulaadseid kogemusi. Coca-Cola Plazal on suur potentsiaal olla üks neist sellistest kohtadest Tallinna kesklinnas. Ootame huviga seda partnerlust ja vähem kui aasta pärast toimuvat ümberkujundamist,“ ütles Apollo Grupi nõukogu esimees Ivar Vendelin.

Postimaja on täis

Coca-Cola Plaza läheduses asuv Postimaja ostukeskus on saavutanud maksimaalse täituvuse ja rendilepingud mitme praeguse kauplusega, nagu Rimi supermarket ning rõivakauplus New Yorker ja jalatsikauplus Deichmann, on pikendatud kolmeks kuni viieks aastaks. Tuntud rõivakauplus H&M on vahepeal laienenud kaupluse H&M Home lisandumisega.