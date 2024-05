Euroopa Liit plaanib Venemaa LNG vastu poolpidust sanktsiooni

Euroopa Komisjoni ettepanek on keelata Venemaalt pärit LNG ümberlaadimine Euroopas ning reeksport kolmandatesse riikidesse. Küll aga ei keela välja pakutud sanktsioonid jätkuvalt liikmesriikidel endal agressorriigist LNG-d hankida.

Seejuures on Vene LNG import mitmesse Euroopa Liidu (EL) riiki ajas isegi kasvanud. Eriti ilmekalt paistab silma Prantsusmaa. Kui 2023. aasta esimeses kvartalis ostis Prantsusmaa Venemaalt 882 000 tonni veeldatud maagaasi (LNG), siis tänavu kasvas kogus üle 1,5 miljoni tonni. Kliimauuringute keskuse CREA andmetel maksis Pariis Kremlile gaasitarnete eest tänavuse aasta esimese kolme kuuga üle 600 miljoni euro.

Samas võib ka ümberlastimisele ja reekspordile seatud piirangutel olla Venemaa LNG tuludele arvestatav mõju, kuna Vene LNG Aasiasse transportimine on logistiliselt ehitatud üles just Euroopa sadamates toimuvale ümberlaadimisele. Logistikaahel näeb täna välja säärane, et väiksemad laevad veavad Vene LNG läbi Taani väinade Euroopa sadamatesse – peamiselt kasutatakse Hispaania, Belgia ja Prantsusmaa vahejaamu –, kust kaup ookeanilaevadele ümber laetakse ja Aasiasse saadetakse.