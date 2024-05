Igivana Warren Buffett rääkis oodatud aktsionäride koosolekul nii kadunud sõbrast kui sellest, mis saab pärast tema enda lahkumist

Buffett rõhutas Berkshire Hathaway aktsionäride koosolekul, et mullu novembris 99-aastasena surnud Munger mängis tema elus erakordselt tähtsat rolli, kuid tunnistas ka paratamatust, et elu ei saagi olla igavene. „Jah, ärge raisake kogu oma aplausi Charliele. Meil on veel siin ka Greg Abel (tulevane tegevjuht – toim) ja Ajit Jain (kindlustusäri juht – toim),“ naljatas Buffett viis tundi väldanud küsimustemaratoni alguses.