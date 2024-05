Eesti ettevõte avas Kaunases Ida-Euroopa suurima elektriautode laadimispunkti

Akropolise kaubanduskeskuses on 21 Euroopa (CCS) laadimisstandardiga 120kW võimsusega kiirlaadijat, mis olenevalt tingimustest võimaldavad elektriauto aku täis laadida kõigest poole tunniga. Ühtlasi on klientide päralt 16 poolkiirlaadijat (Type2) maksimaalse võimsusega 22kW. Eleport ei jäta laadimisjaamas hätta ka Jaapani laadimisstandardiga (CHAdeMO) sõidukite omanikke, nende käsutuses on kolm 50kW kiirlaadijat.

Eleport jätkab kasvu Kesk- ja Ida-Euroopas

Seni on Kaunase kesklinnas ja selle ümbruses avalikest laadijatest puudus olnud. Eesti ettevõtte poolt rajatud laadimispunkt on oluliselt laiendanud elektriautode omanike laadimisvõimalusi.

„Uus laadimispunkt on oma suuruselt küll silmapaistev, kuid arvestades liiklusvoogusid, Kaunase Akropolise parkla täituvust ning elektrisõidukite kasvu dünaamikat, on ette näha, et esimeses etapis rajatud laadijatest piisab klientide vajaduste rahuldamiseks kolmeks aastaks. Seetõttu plaanime teist etappi, et nii Kaunase elanikud kui ka külastajad saaksid Baltikumi suurimat laadimispunkti kasutada ilma, et peaksid muretsema vabade kohtade olemasolu üle,“ ütles Eleport Leedu turujuht Kazys Pupinis.