Kutse tasuta õhtuseminarile „Loo endale isiklik AI-assistent!“. Kohtade arv piiratud!

On aasta 2024 ja endiselt arvatakse, et ChatGPT on pelgalt ajurünnakuks ja siis teeb ka veel üsna kehva tööd. See ei ole enam ammu nii – assistentidega saab luua tõetruusid pilte, teha PowerPointi esitlusi, kasutada 200 miljoni teadustööga andmebaase, planeerida reaalajas reise, kirjutada eestikeelseid reklaamtekste, teha koos visionäärist ärimentoriga uusi äriplaane ja palju muud.

Ettevõtte Suurem Pilt Consulting asutajad Teet ja Kati Torim on enda südameasjaks võtnud selle, et teadmised, kuidas AI-tööriistu kasutada, tuleb viia iga Eesti ettevõtteni – praeguseks on neil endal Suurem Pilt Consultingus AI-assistente igapäevaselt kasutuses üle kümne ja nad loovad neid ka enda klientidele.

Tänu AI-tööriistade integreerimisele hoiavad nad nädalas kokku üle 20 töötunni ja parim asi selle juures on see, et nende tööriistade kasutamine on väga lihtne, kui osata neid õigesti kasutada. Oma GPT-de loomine on lihtsam, kui keegi arvatagi võiks.

AI-assistendid, kes loovad PowerPointi esitlusi ja planeerivad reaalajas sinu reisi!

ChatGPT-d ei pea enam ilmselt täna väga tutvustama, küll aga tundub olevat uus teadmine, mis võimalusi see endas peidab. Inimkeeli ja lihtsalt kokku võttes saab praegu iga tasulise ChatGPT kasutaja seal sees luua endale personaliseeritud AI-assistente.

Kui ChatGPT tegi avalikuks võimaluse ehitada isiklikke AI-assistente, loodi esimese kuuga neid üle kolme miljoni! Miks? Sest erinevad tööprotsessid eeldavad erinevate oskustega inimesi või AI-assistente.

Kui oled tasulise ChatGPT kasutaja, saab assistentide abil luua tõetruusid pilte, teha PowerPointi esitlusi, kasutada 200 miljoni teadustööga andmebaase, planeerida reaalajas reise, kirjutada eestikeelseid reklaamtekste, teha koos visionäärist ärimentoriga uusi äriplaane ja palju muud.

