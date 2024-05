LHV analüütik: tänavu on oodata euribori langust, kuid selle mõju jõuab inimesteni viiteajaga

Kallim laenuraha on vähendanud ka ehitustegevust ning kinnisvara ostu-müügitehingute arvu. Ehk kinnisvara ostetakse vähe ning kaubaks lähevad pigem järelturu korterid kui uusarendused. Ka kinnisvarahindade suur koroonakriisi järgne paisumine on taganenud. Kui veel 2021. aastal kasvasid eluaseme hinnad 15,1% ning 2022. aastal ületas hinnakasv lausa 22%, siis eelmisel aastal alanes see 5,9% juurde.

Samal ajal teevad ettevõtted vähem investeeringuid, toodavad vähem ning selle tõttu vajavad ka vähem töötajaid. See omakorda on viinud töötute arvu mõningase kasvuni. Kui eelmisel aastal oli töötuse määr 6,3%, siis aprilliks on Töötukassas registreerunuid 7,7%. Kuid ometi ei ole tegu suure numbriga, sest ajas tagasi vaadates jääb praegune töötuse määr pigem madalaks.

Tänaseks on laenuvõtjad enam kui aasta kestnud reaalsusega kohanenud, kuid kallinenud laenumaksed ei ole kaugeltki ainus kõrgete intressimäärade mõju. Esiteks on kõrged intressid koos hinnakasvuga söönud augu tarbijate rahakotti ja pannud ettevõtted rahalistesse raskustesse, eriti kui niigi ots-otsaga kokku tuldi. Kuigi see võib tunduda irooniline, on rahakotti jäänud väiksem kupüüride arv osaliselt aidanud ka hinnakasvu aeglustada. Tarbitakse vähem ning juba ettevaatusest hoitakse rohkem kokku. Teatrit ei külastata nii tihti, mõned asjad jäetakse poeletile või ostetakse singi asemel võileivale vorst. Ka riigieelarvest võtab kallim laenuraha suurema tüki. Positiivse poole pealt on suurenenud hoiuste pealt makstav intress, mis oli viimati sama kõrgel tasemel 2008. aastal.

Samas ei saa unustada, et hoopis suurema löögi meie majandusele andsid Vene-Ukraina sõja mõjud seal hulgas kõrged energiahinnad, mis ka teised hinnad lakke viisid. Saime väga väljakutsuva aasta ehk sisuliselt tundsime sõja tõttu euribori mõju võimendatult. Tegelikult ei ole meie riik nii kõrget hinnatõusu kui 2023. aastal enne näinud, mil kuine inflatsioon kohati 25% piirimaile ulatus. Ka käimasoleval aastal on maksutõusud hoidnud Eesti hinnakasvu euroala keskmisest ligikaudu 1,7 korda kõrgemal tasemel.

Turud ennustavad euribori langust

Tänane põletav küsimus on, millal hakkab Euroopa Keskpank baasintressimäärasid langetama, mis tooks kaasa ka euribori kahanemise ja majandusele leevendust. EKP on selgelt ja kaljukindlalt väitnud, et tugineb intressimäärade seadmisel andmetele. Eriti olulised on just kaks näitajat: euroala inflatsiooni ehk hinnatõusu langemine 2%-ni ning töötuse määr koos palgakasvuga. Seejuures tuleks pilgud pöörata just Saksamaa, Prantsusmaa ja suure laenukoormusega Lõuna-Euroopa riikidele, nagu Itaalia ja Hispaania.

Kuna need majandused on suured ja moodustavad euroalast kokku ligikaudu 74%, mõjutab seal toimuv enim ka statistilisi näitajaid. Ning läbi selle ka euroala tasandil tehtavaid otsuseid, seal hulgas Euroopa Keskpanga otsust intresse langetada. Võrdlusena oli Eesti majanduse osa kogu eruoalast 2023. aastal 0,3% ehk väga väikese mõjuga.

Ka majanduse olukord on riigiti väga erinev. Kui Eesti majandus on 8 kvartalit langenud, siis näiteks Hispaania ja Portugal on püsinud 2023. aastal üle 2% kasvus. Saksamaa ja Prantsusmaa majanduskasv seevastu olnud nullilähedane. Seega on euroala suurte riikide majanduste püsimine olnud üheks teguriks, miks intresse ei ole veel langetatud.