Uuendus on tulekul. Lidl tuleb klientide soovile vastu ja rajab iseteeninduskassad

Mitmete suurte kettide kauplustes on iseteeninduskassad. Lidlil on Eestis 13 kauplust, plaanis on lähiajal avada veelgi kauplusi, kuid üheski kaupluses pole võimalik maksta iseteeninduskassas.

Lidli kommunikatsioonijuhi Katrin Seppeli sõnul kujundab nende tegevust kliendirahulolu ning nad püüavad pakkuda klientidele suurepärast ostukogemust. „Lidli lihtsuse ja tõhususe mudel on ennast ülemaailmselt tõestanud, meie klienditeenindussüsteemi on aastaid testitud ja me teame, et tänu meie kasutatavatele tehnoloogiatele ja osavatele töötajatele suudame kliente tõhusalt teenindada,“ tõi Seppel välja.