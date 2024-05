Ukraina põgenikele antakse üürile tube, kus puuduvad elementaarsed tingimused? Kinnisvarabüroo selgitab olukorda

Ärilehega võttis ühendust lugeja, kes juhtis tähelepanu asjaolule, et Ukraina põgenikele antavates üürile tube, kus puuduvad aknad ja elementaarsed tingimused. Samuti tõi lugeja välja, et tasumine on sularahas.

Videot kõnealusest üüripinnast saab vaadata siit.

Rileni kinnisvarabüroo esindaja kinnitas Ärilehele, et nad on teadlikud veeavariist. „Väga kahju, et hoones juhtunud veeavarii puudutas ka üürnikku ja tekitas talle ebamugavusi,“ lisas ta. Kinnisvarabüroo esindaja lisas, et nende andmetel on antud üürnikule laupäeval üle uus üüripind ilma kahjustusteta.

„Üürnikul on ametlik üürileping üürileandjaga ning üürnik saab maksta nii sularahas kui ka ülekandega,“ kinnitas ettevõtte esindaja. Samuti lisas ta, et igal üüripinnal on aken kas seina või katuse sees ning üürnik saab valida, milline üüripind võtta. Igal üüripinnal on ka eraldi duširuum tualetiga.