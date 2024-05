Šiauliu võlakirjade pakkumine on Kivinurm-Priisalmi sõnul investoritele atraktiivne, sest pank on kvaliteetne emitent, kelle kapitalisatsiooni tasemed on väga head ja katavad pangale seatud regulatiivseid nõudeid tugevate puhvritega.

„Samas tuleb tõdeda, et nii Šiauliu kui Citadele on sarnase profiiliga pangad ja neist viimane emiteeris alles hiljaaegu 8%-lise kupongimääraga sama taseme võlakirja. Šiauliu 10,75% allutatud võlakirjad kauplevad täna isegi alla 7%-lise tulususega tagasikutsumiseni (yield-to-call). Seega arvestades, et uus pakkumine on mahult väiksem, oleks võinud teoreetiliselt pank ka madalamat kupongi minna õngitsema,“ märkis Kivinurm-Priisalm.