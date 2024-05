FOTOD | Turisti kauplust mäletad? Vaata, milline kõrghoone Tallinna kesklinna selle asemele kerkib

Žürii on tulemusega rahul

Ideevõistluse žürii liige, endine Eesti arhitektide liidu juht Ülar Mark sõnas, et kõrghoonete ehitamiseks on Tallinnas planeeritud Maakri kvartal, kuhu võiks sobida ka kõrgemad hooned. „See peab olema põhjendatud funktsiooni ja Tallinna linna silueti seisukohalt. Võidutöö puhul on kõrgus õigustatud. See ei ole suletud äritorn, vaid on avatud linnaelanikele,“ rääkis ta. Võidulahendus toob žürii sõnul kõige paremal viisil linnasüdamesse nii püsielanikke kui ka linnasüdamele vajalikku dünaamikat.