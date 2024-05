Aeg osta kasutatud tehnikat

Jutt käib võtmetähtsusega tehnikast, mida ettevõtja oma põhitegevuses vajab, olgu selleks põllumajandustehnika, ehitus- või tootmisseadmed. Neid on võimalik soetada uuena või kasutatuna, mõlemal variandil on eriti kasinal ajal suur mõju ettevõtte finantstervisele, täpsemalt käibevahenditele ja vajadusele igal ajal säilitada suur müügitulu maht.

Ettevõtte kuluarvestuses kehtib nn tasakaalupunkti põhimõte, mis kirjeldab olukorda, kus tulud müügist katavad kõik kulud, sh püsikulud. Tasakaalupunkti ületav tulu tähendab, et teenitakse kasumit. Tasakaalupunktist väiksem tulu seevastu toob kaasa kahjumi. Kalli tehnika ostuks kulub märkimisväärne osa ettevõtte käibevahenditest isegi liisinguga ostes. Sellise tehnika hooldamise, hoidmise ja amortisatsiooni kulud, samuti intressikulud on kõrgemad, aga need on kõik püsikulud.