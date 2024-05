EfTENi kinnisvarafond plaanib sügisel 20-30 miljoni eurost aktsiapakkumist

„Ma isegi ütleks, et meil on täna üllatavalt tugev uute projektide potentsiaalne baas, mis on andnudki meile kindluse, et me sügisel võiksime emissiooniga välja tulla. Ja välja tulla niimoodi, et me saaksime aktsionäridele näidata, kuhu me selle raha konkreetselt paneme,“ kinnitas Viljar Arakas Delfi Ärilehele. Pakkumisest oli juttu ka aprilli alguses toimunud aktsionäride koosolekul.

Uuel rahakaasamisel on Arakase sõnul kaks selget põhjust. „Me tunneme seda, et turg on ära harjunud uute tootluste tasemetega. Keegi enam ei eelda, et euribor kukub nulli, samas on selgelt tunda seda, et euribori tipp on meil selja taga,“ ütles Arakas.

See on fondijuhi sõnul avanud EfTENile võimalused, kus stabiilse ja turvalise üürivooga objekte on võimalik saada võimendamata tootlusega 8-9%, mis koos 50% võimendusega annaks omakapitali tootluseks 10-15%. „Nüüd on hakanud selliseid objekte või vähemalt ideid liikuma. See on ka põhjus, miks me tahame aktsionäridelt lisaraha küsida ja ettevõtet edasi kasvatada,“ märkis Arakas.

Teise põhjusena toob Arakas esile, et kui viimase kümnendi jooksul on kinnisvara olnud alternatiiv võlakirjadele, siis praegu on võlakirjade tootlused olnud väga head. Kuid ka võlakirjade tootluste tipud jäävad pigem tahavaatepeeglisse. „Kinnisvara atraktiivsus seetõttu hakkab ehk suurenema,“ märkis Arakas.

„Kui me oleme ERMi lähedale tehtava hooldekodu valmis saanud, siis sisuliselt me oleme rahast tühjad ja edasi tahame me kasvada uute objektide omandamise kaudu,“ lisas Arakas. Järgmise emissiooni maht jääb Arakase sõnul 20-30 miljoni euro vahemikku.

Viimane fondi aktsiemissioon toimus 2021. aastal, mil ligi 15 miljoni eurone maht märgiti investorite poolt 3,6 kordselt üle.

Hetkel on kinnisvarafondi EfTEN Real Estate Fundi portfellis 35 ärikinnisvara investeeringut, mille väärtus oli märtsi lõpu seisuga 360 miljonit eurot.

EfTEN Real Estate Fundi aktsia püsib 2024. aasta alguse tasemel.