Vee hinda ähvardab tõus. Mõni piirkond peab maksma teistest mitu korda rohkem

Eesti odavaimat vett saab Tallinnas. Kümme kilomeetrit pealinnast eemal Harku vallas Ilmandu külas asub aga paarkümmend aastat tagasi rajatud Tuulepesa elurajoon. Arendaja püstitas sinna paarkümmend eramut ja paarismaja. Kuna neile oli vaja vett ja reoveekäitlust, lõi kinnisvaraarendaja veeteenust pakkuva ettevõtte. See on kinnisvaraarendajate tavapärane praktika. Ent tihti käib sellega kaasas kõrge hind. Tuulepesa elurajoonis on lausa Eesti kõige kallim vesi.