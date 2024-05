TTJA ja PTA hoiatavad: imetooteid reklaamiv trükis eksitab tarbijaid

kontrolli, kes on ettevõtja ja mis on tema kontaktandmed;

suhtu alati kriitiliselt sellistesse pakkumistesse, kus lubatakse, et üks toode kõrvaldab sisuliselt üleöö kõik tervisemured. Reeglina on sellisel juhul tegemist pettusega;

säilita kriitilist meelt ka selliste pakkumiste suhtes, mille juures on toodud välismaa tarbijate arvustused toote kohta. Varasem praktika näitab, et reklaamis toodud isikuid pole reeglina olemas ja ettevõtja on arvustused ise kirjutanud;

kriitiline tasub olla ka siis, kui välismaa tarbijate asemel on pakkumise juures Eesti nimed või lausa lisatud mõne Eesti tuntud isiku (nt arsti) pilt. TTJA on kokku puutunud juhtumiga, kus tuntud Eesti arsti väidetav soovitus oli lisatud imetootele, mis pidi ravima kõrgvererõhutõve;

toidulisand ei ole ravim. Kui mõne toote puhul lubatakse, et see lahendab tervisemure, siis enne ostmist konsulteeri kindlasti perearsti või perearsti nõuandetelefoniga. Nemad oskavad öelda, kas see toode on inimese tervisemure lahendamiseks sobilik.