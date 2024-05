Rootsi kinnisvaraturg taastub. Aprillis tehti veerandi võrra rohkem tehinguid kui aasta tagasi

Kui kõrgemad intressid ning Ukraina sõda külmutasid ka Rootsis kinnisvaraturu aktiivsust, siis nüüd on olukord normaliseerumas. Aprillis müüdi kokku 14 300 kodu, mida oli 24% rohkem kui aasta tagasi samal ajal. Nendest 9500 olid korterid (+21% aastases võrdluses) ning 4800 eramud (+31% aastases võrdluses). Maaklerfirmad toovad välja, et kui vaadata perioodil jaanuar-aprill müüdud kodude hulka, siis see on veidike kõrgem kui 2019. aastal, mis oli üsnagi tavapärane aasta.

Kinnisvaraturule on aidanud taas elu sisse puhuda lootus intressikärbeteks. Täpsemalt kohtub täna hommikul Rootsi keskpank, et otsustada, kas intresse alandada. Ökonomistid prognoosivad, et täna tuleb esimene intressikärbe viimase kaheksa aasta jooksul, alandades intresse 4% pealt 3,75% peale. Bloomberg toob välja, et kui konkreetne intressikärbe veel väga suurt leevendust ei paku, siis ootus on, et kärped jätkuvad ka edasivaates, andes tuge Rootsi majandusele, mis on viimased neli kvartalit languses olnud.