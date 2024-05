Seis majanduses: tarbijahinnaindeksi tõus oli aprillis viimase kolme aasta väikseim

Toidukaupadest on eelmise aasta aprilliga võrreldes enim odavnenud värske köögivili (-18,3%) ja suhkur (-14,8%). Oliivõli on aga kallinenud 39,1%, konservpiim 21,2% ja kondiitritooted 19,8%.

„Arvestades seda, et enamik aastasest hinnatõusust on seotud käibemaksu tõusuga, siis kohalikku tootjate endi hindade tõstmisest tingitud inflatsiooni on minimaalselt. Oodatavat ongi meie hinnatõus euroala hinnatõusust väiksem peale aega, kus hinnad kerkisid euroalast märksa kiiremini. Suurem toidu ja energia osakaal meie tarbijakorvis mängib nüüd meie kasuks välja,“ kommenteeris ka Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.