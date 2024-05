Air Baltic laenas 340 miljonit eurot intressiga 14,50%

Euroopa rämpsvõlakirjade turul on tegu selle aasta kõrgeima intressiga. Ettevõttele tähendab see aastas ligi 50 miljoni eurost intressikulu, märgib Bloomberg. Eelmise võlakirjaemissiooni pidi Air Baltic vähese huvi tõttu katkestama, sel korral tuli riiklikule lennufirmale appi Läti riik.

„Tegemist on käesoleval aastal Euroopa kõrgema riskiga võlakirjaturul kõige kõrgema intressiga. Esiteks paistab sellest, et neil on seda raha ikka väga vaja,“ ütles investeerimispanga Redgate Capitali investeerimise valdkonnajuht Peeter Koppel. Emissioon paistab tema sõnul ajaliselt napika refinantseerimise moodi.

„Teiseks meenub kohe see, et oktoobris prooviti ka võlga emiteerida, kuid siis jäi see turgude poolt kardetud geopoliitilise riski tõttu ära. Samas nüüd paistis huvi olevat ja nad said rohkem ja odavamalt, kui esialgu planeerisid. See, et riik ka „käe alla pani“ ilmselt aitas ka veidi,“ lisas Koppel.