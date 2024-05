Sõõrumaa kinnisvaraettevõtet hakkab juhtima Gert Jostov

„Nagu ikka on meil suured plaanid. USRE 2035 plaan näeb ette kinnisvaraportfelli väärtuse kasvatamist 350 miljonilt 1 miljardini,“ rääkis US Invest nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa ning lisas, et tõenäoliselt nõuab see erinevate investorite kaasamist ning seetõttu ka juhtimismudelit, mida seni nende majas veel olnud ei ole.

Gert Jostov astub ametisse pikaajaliste plaanidega kasvatada US Real Estate´i ärikinnisvara portfell Eesti suurimaks. „Pärast 15-aastast kogemust Ülemiste City arendamisel on see minu jaoks loogiline ja samas väljakutsuv jätk kinnisvarasektoris,“ sõnas Jostov. Tema esmane fookus saab olema 2025. aasta kevadel valmiva Golden Gate büroohoone käivitamine.

Jostovile annab US Real Estate juhatuse esimehe ametikoha üle Martin Kolga, kes on ettevõttes töötanud viis aastat ja soovib nüüd võtta aega iseendale ning oma perele: „Olen tänulik, et olen saanud juhtida sellise võimeka meeskonna ja suurepäraste projektidega ettevõtet,“ ütles Kolga. „Soovin Gerdile palju edu! Ta on kinnisvarasektoris väga kogenud juht, mistõttu saan talle rahuliku meelega teatepulga üle anda.“

US Real Estate on Urmas Sõõrumaale kuuluv kinnisvaraettevõte.