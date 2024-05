Jurist vastab: mida esile tuua moodulmajatootja Ösel House pankrotist ja kuidas edasi?

Mida saaks iga inimene ennetavalt teha?

Iga suurema väljamineku tegemisel oleks mõistlik eelnevalt uurida ettevõtte tausta. Selleks annab kiire ja tasuta võimaluse näiteks äriregister, kust on võimalik saada infot ettevõtte asutamise, majandusaasta aruannete, juhtorganite liikmete, maksuvõlgnevuste, ärikeeldude, täitemenetluses seatud keelumärgete ja pankroti kohta. Lisaks on vaadatavad kõik andmed ettevõtte ajaloo kohta. Äriregister võimaldab kiiresti tuvastada juhtorganite seosed teiste ettevõtetega, mis kõnealuse pankroti näitel võimaldab aru saada, et juhatusse on tõenäoliselt nö otste vette laskmiseks pandud professionaalne „firmade matja“. Selged ohumärgid on ettevõtte maksuvõlad, kustutamishoiatus, keelumärked, sadade ettevõtetega seotud juhatuse liikmed.