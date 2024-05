UKRAINA KONVERENTS | IT-ettevõtte tegevdirektor: oma suure potentsiaaliga peaks Ukraina muutuma tehnoloogiavaldkonnas oluliseks tegijaks

Palun kirjeldage oma tööalast elu pärast 2022. aasta 24. veebruari, kui palju see muutus ja millised on teie suuremad tööalased edulood?

Pärast 2022. aasta 24. veebruari peame me töötama rohkem kui tavaliselt. Minu kõige olulisem tööalane edu on ettevõtte Ukrainas käigus hoidmine. Ma töötan ühe suurema IT-ettevõtte heaks ning me jätkame tööd, alustame uusi projekte ja hoiame oma kliente.

Millistes sekorites vajab Ukraina täna kõige rohkem investeeringuid?

Sel aastal on Ukraina valitsus prioriteediks seadnud algatused arengu stimuleerimiseks ja investeeringute ligimeelitamiseks mitmes põhisektoris. Nende hulgas on energia, transport ja ekspordilogistika, põllumajandus, kriitilise tähtsusega materjalid, IT ja digitaliseerimine, rohepööre ja tootmine.

Arengupotentsiaal erinevates sektorites võib oluliselt mõjutada riigi majanduskasvu.

Energiasektoris investeeritakse tugevalt taastuvatesse energiaallikatesse nagu päike ja tuul, mis peegeldab tugevat püüdlemist kestliku arengu suunas.

Oma suure potentsiaaliga infotehnoloogias, tarkvaraarenduses ja programmeerimises peaks Ukraina muutuma oluliseks tegijaks ülemaailmses tehnoloogiavaldkonnas.

Et Ukraina on üks maailma juhtivaid põllumajandustootjaid, on investeeringud põllumajandusse, selle toodangu töötlemisse ja eksporti väga tulutoovad.

Pidevalt areneb nii transpordi- kui ka sotsiaalinfrastruktuur, mis hõlmab maanteede, raudteede, lennuväljade, logistikakeskuste ja elamukomplekside ehitamist.

Investeeringuid ootavad meditsiinitehnoloogia, ravimi-, meditsiiniteenuste ja biotehnoloogia sektorid, mis tõotavad olulist tootlust ja arengut.

Kui palju on Ukraina seadused investorite jaoks viimastel aastatel lihtsamaks muutunud?