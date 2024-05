Volkswagenite omanikud hädas: sensoreid on liiga lihtne varastada

Edela-Londonis elav Tara O’Driscoll on üks paljudest kuriteo ohvritest, kes juhtunu kohta sotsiaalmeedia postituse tegi, saades seejärel teada ka hulga teistest sarnastest lugudest. „Sihikule on võetud iga meie VW piirkonna auto. See on siin praegu väga kõnekas teema, kuna selle parandamine on niivõrd kallis ning seda saab ainult autotootja ise teha,“ rääkis ta.

Umbes 700 naela (815 eurot - toim) maksvad andurid on paigaldatud Volkswageni märgi taha. Uue paigaldamine läheks maksma aga ligi 1600 naela. „Nüüd seisavad inimesed seisavad sellega, et esitavad kalleid kindlustusnõudeid, mis omakorda tõstavad nende kindlustusmakseid. Või siis maksavadki see 1600 (1864 eurot - toim) naela ära,“ lisas O’Driscoll.

Volkswageni pressiesindaja sõnul ei nõustu ettevõte väitega, et tegu oleks disaini veaga ega paku seetõttu omanikele ka rahalist hüvitist „Meil on kahju kuulda sellistest probleemidest. Probleem näib aga olevat lokaalne ning seetõttu pigem kohaliku politsei teema. Sarnastest juhtumitest me mujal riigis teadlikud ei ole,“ sõnas VW pressiesindaja.