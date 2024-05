KUULA | Lihtsalt rahast: kas õpetaja saab endale ilusat kodu lubada?

Karel Kadalipu sõnul on õpetaja ameti juures kõige meeldivam see, et on nii palju võimalusi lapsi ja noori suunata. Tema juurest käib aasta jooksul läbi umbes 500 õpilast ja nende kasvavate inimestega tegelemine ja nende mõjutamine õigesse suunda on tema jaoks selle töö pärl. Nii saab ta anda oma panuse ühiskonnale.