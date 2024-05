Eesti Pank: aprilli hinnakasvu aitas piirata energia odavnemine

Energia odavnemine tõi kaasa eluasemega seotud kulutuste odavnemise, kuna nii ulatuslikult kõikunud elektri hind kui ka maagaas olid kodutarbijale senisest soodsamad. Kuivõrd on nende osakaal tarbijakorvis märkimisväärne, aitaski see aprilli hinnakasvu piirata. Tööstuskaubad kallinesid mullusega võrreldes 2,2%, samasse suurusjärku jäi ka toidukaupade kallinemine.

Lennupiletihindade hoogne kasv näitab, et Eesti elanike reisimine on elavnenud ning piletite järele on nõudlus suurenenud. Selle aasta jaanuarist aprillini teenindas Tallinna lennujaam juba rohkem reisijaid kui pandeemia-eelse 2019. aasta samal perioodil.