Terminali juhatuse liige: pärast diislikütuse aktsiisi tõusu on Eesti taas Euroopa esiotsas

Õnneks või kahjuks on diislikütuse maailmaturuhind olnud väga palju volatiilsem, mistõttu vähemalt esialgu on maailmaturu hinnalangus nullinud alates 1. maist rakendunud 2,7-sendise ning käibemaksuga korrigeerituna 3,3-sendise diislikütuse aktsiisitõusu. Nimelt on alates 23. aprillist diislikütuse maailmaturu tonnihind langenud 795 dollarilt 768 dollarile, mis teeb eurodes väljendatud hinnalanguseks koos käibemaksuga 3,2 senti liitrist. Seega on diislikütuse maailmaturu hinnalangus täielikult kompenseerinud aktsiisitõusu. Tegelik pilt on aga veelgi rohkem tarbijad rõõmustav, sest samal perioodil ehk võrreldes 23. aprilliga on diislikütuse liitrihind tanklates hoolimata aktsiisitõusust hoopiski langenud 1,629 eurolt 1,569 eurole, mis teeb hinnalanguseks 6 senti liitrist.