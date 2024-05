Kaks kolmest Eesti e-ostlejast šoppab taaskasutusplatvormidel, et säästa raha

„Eesti inimeste peamine põhjus oma esemete internetis müümiseks on kodus kasutuna seisvad asjad uuele ringile saata ning sellega koju ruumi juurde tekitada. Enam kui pooled uuringus osalenud tõid ka välja, et soovivad leida uue omaniku esemetele, mis on neile kingitud, kuid mida nad tegelikult ei soovi. Iga teine vastanu näeb ka seda hea võimalusena teenida lisaraha,“ selgitas DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd. D

Eesti populaarseimat taaskasutusplatvormi Yaga kasutab ühes kuus üle 200 000 inimese. Yaga platvormi tegevjuht Aune Aunapuu toob lisaks eelnevale välja ka keskkonnasäästliku tarbimise nüansi. „Keskkonnasäästlik kauplemine on nii müüjatele kui ka ostjatele aasta-aastalt üha olulisemaks märksõnaks - mida noorem on tarbija, seda olulisemaks ta peab oma tarbimise tulemusena tekkivat keskkonnamõju. Lisaks mängib platvormi kasvavas populaarsuses olulist rolli selle kasutamise lihtsus, mugavus ja turvalisus ning asjaolu, et müüjad saavad 100% müügioleva toote hinnast kätte,“ sõnas Aunapuu ning lisas, et kõige populaarsem pakkide edastamise viis on kindlasti pakiautomaatide kaudu.

Peamiselt kauplevad internetis naised

Tema sõnul on kõige populaarsemaks kaubaks naiste moekaubad (riided, jalanõud), kuid ka ilu ja tervise, raamatute ja kodu kategooriate populaarsus kasvab jõudsalt. „Kui platvormi algusaastatel kaubeldi kõige enam (üle 90%) naistele mõeldud riiete ja jalanõudega, siis viimastel aastatel on aga laste- ja meestetoodete populaarsus kõvasti kasvanud. Lisaks leiab platvormilt ka üha enam mööbliesemeid, jalgrattaid, elektroonikat ja muud kaupa, mis enam endal kasutust ei leia,“ rääkis Aunapuu.