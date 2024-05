Riik näeb kohalikus kaitsetööstuses majanduse kasvumootori potentsiaali

„Meie praegune hinnang on see, et võiks natukene rohkem riskida. Aeg on selline, et kogu maailm muutub, me otsime endale uut majandusmudelit, oma uusi lisatugevusi ja siin võiks vaadata natuke julgemalt tulevikku. Ühe vaate me olemegi võtnud,“ ütles majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo. Oma panuse majanduse hüppelisse kasvu võiks anda kõik, kes on seotud kaitsetööstusega, lisas ta.