Jagunemine, uued omanikud, miljonid kliendid ja käeulatuses olev kasumlikkus: mis toimub Eesti ühes väärtuslikumas idufirmas?

Ta räägib, et covidi ajal said fintechid täistabamuse ning on praegu kõigi aegade kõige kehvemas seisus, kuigi kaugtöö, tööpuhkused ja suurenenud reisimine on täpselt see, mille jaoks need uue aja pangad omal ajal tehti. See omakorda tähendab, et tegelikult on fintechid heas seisus ja ootavad kasvu.