Reoveeuuringud näitavad narkootikumide tarbimise suurt kasvu. Kas arstile avaneb samasugune pilt?

Nende uuringute tulemused on vägagi kainestavad. Lisaks on psühhiaatrilise abi korraldamisel üks töö osa politseiga suhtlemine, millest nähtub samuti, et näiteks ka enamik väärkasutatavatest rahustitest, vähemasti Tallinnas ja Harjumaal, ei ole arstide määratud retseptiravimid, vaid toodud Eestisse kui mõnuained. Neid sünteesida pole liiga keeruline ja maailmas on üksjagu tootjaid kes teevad järele ka retseptiravimeid ja rahusteid. Need jõuavad paratamatult ka Eesti turule.