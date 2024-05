Kümned tuhanded. MTA hakkab deklaratsioone võrdlema platvormidelt saadud andmetega

„Platvormidel tegutsevatel eraisikutel ongi kõige lihtsam ja mugavam viis maksukohustuse täitmiseks ettevõtluskonto. Tasu osutatud teenuse eest laekub ettevõtluskontole ning maksude tasumine toimub juba automaatselt. Oma lihtsuse ja mugavuse tõttu kogub ettevõtluskonto kasutamine hoogu ning viimase kolme aasta jooksul on kasutajate arv, kontole laekunud summad kahekordistunud. Selle aasta esimese kvartali andmed näitavad, et kasv võiks jätkuda samas tempos ka tänavu,“ lisas Uukkivi.

Kui tulu on laekunud eraisiku kontole, tuleb see kajastada füüsilise isiku tuludeklaratsioonil. Kuigi deklaratsiooni esitamise tähtaeg on juba kukkunud, soovitab amet inimestel veelkord kontrollida, kas sinna said ka platvormi tulud kirja ja vajadusel deklaratsiooni täiendada. Kui platvormide esitatud andmetes ja inimeste tuludeklaratsioonis või ettevõtluskonto aruandega esitatud numbrites on ebakõlasid, võtab MTA inimesega ühendust. Samuti peab arvestama, et MTA võib tagasiulatuvalt kuni kolm aastat nõuda deklaratsiooni parandamist või määrata maksukohustuse ise, aga siis juba intressidega.