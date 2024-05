Merko Ehituse juht: erasektor on ilmselt harjunud uute ehitushindadega ja peavad äri laiendamise plaane

„Korteriturg käitus esimeses kvartalis ootuspäraselt ning meie esmamüük on olnud sellele vastav, lähiajal pole alust oodata kinnisvaraarendusest 2023. aastaga võrreldavaid tulemusi. Muutunud turusituatsioonis oleme edukalt suutnud oma tegevuse ümber fokusseerida ning asendada elamuarendusest tulenenud mahtude languse ehitusteenuse müügiga. Puhaskasum küll vähenes, aga tulemus oli parem, kui võinuks meie põhiäride osakaalude muutusest tulenevalt arvata,“ kommenteeris AS Merko Ehitus juhatuse esimees Ivo Volkov.

„Hea meel on näha, et ehitusteenuse turul on mõnevõrra aktiveerunud erasektori kliendid, kes on ilmselt harjunud uute ehitushindade tasemetega ning peavad taas äri laienemise plaane. Aktiivne on kaitserajatiste ja energiataristu tellimine ning loodetavasti jõuavad lähiajal hankesse ka järgmised Rail Baltica projektid. Meie lepingute portfell on tugev ning aprillis lisandus sinna märkimisväärne energiataristu leping Lätis ja NATO väljaõppekeskuse lisatööde leping Leedus,“ kommenteeris Ivo Volkov ehitusteenuste turgu.