Suurim mahemunatootja avas Kesk-Eestis uue lihatööstuse

Ettevõttega SirLoin OÜ on pakutud lihatöötlemise teenust jahimeestele ja talupidajatele juba kümmekond aastat. Viimased kuus aastat mööduvadki Lauri Bobrovski päevad aga kahe ettevõtte vahel. Kuigi üks asub Lääne-Virumaal ja teine Järvamaal, on Äntu kanala ja Metsla lihatööstuse vahemaa umbes 20 km.

Nüüdne Metsla tapamaja ja lihatööstus sai rajatud PRIA toetusega ja pakub praegu tööd 7-le töötajale. Suurim teenusevõtja ongi hetkel Äntu mõis, kelle broilerid tuuakse siia tapale, et valmistada neist Kikerikii mahebroileri tooteid. „Kui eelmises tootmises oli kanade käitlemine puhtalt käsitöö, siis täna on meil kasutusel poolautomaatne liin, rääkis Bobrovski. Metslasse on oodatud ka kõik jahimehed ja talunikud, kes vajavad lihatööstuse või lindude tapamaja teenust.

Bobrovski sõnul on kliendid maheda broileriliha omaks võtnud ja maht on püsinud vaatamata sellele, et majanduses pole kõige kergemad ajad. See julgustas turule tulema uue Äntu Gurmee sarjaga ja äsja jõudsid poodidesse mahebroilerilihast grilltooted.