EstLink 2 remonditööd algavad maikuus

„Meie eesmärgiks on esimesel võimalusel teostada järgmine lõige merekaablis selleks, et kindlaks teha vahetatava kaablilõigu pikkus ning veenduda ülejäänud merekaabli korrasolekus. Selleks on vajalik teostada ulatuslikke ettevalmistustöid rannikul ja madalmere alas nagu näiteks ajutiste teede ehitamine, ajutise tammi ning kraana paigaldamine, kaevise avamine ning testimis- ja remondiplatvormi ehitamine. Sealhulgas on eesmärgiks rannikumere taastamistöödeks 50 meetri pikkuse kuivbasseini rajamine. Madalmere alas on märkimisväärseks väljakutseks asenduskaabli logistika. Eesmärk on taastada elektriühendus võimalikult kiiresti,“ selgitas Kebja.