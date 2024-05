Investeerimiskonto uuendus sai valitsuse heakskiidu

Tavainvestorile on viimastel aastatel muutunud lihtsalt kättesaadavaks varasemast märksa enam investeerimisvõimalusi. Seega saab edaspidi ka investeerimiskonto vahendeid paigutada pandikirjadesse, reguleeritud ühisrahastusse ja krüptovaradesse.

Eelnõuga täiendatakse ka pensioni investeerimiskonto investeerimisvõimalusi – kui praegu on need samad, mis tavalise investeerimiskonto puhul, siis uue võimalusena lisanduvad pandikirjad. Kuna ühisrahastusse ja krüptovarasse investeerimise riskid on mõnevõrra kõrgemad, siis sinna pensioniraha investeerida ei saa.