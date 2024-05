Bolt Food on laienenud Keilasse, Kuressaarde ja Haapsalusse

Bolt Foodi juhi Jaagup Jalakase sõnul on teenuse laienemine oluline strateegiline samm. „Inimestel on huvi teenuse vastu nii Eesti suur-kui väikelinnades, mis innustab meid seda võimalust pakkuma. Soovime olla võimalikult kättesaadavad üle Eesti,,’’ ütles Bolt Foodi juht Jaagup Jalakas.

„Restoranide kõrvalt pakume ka erinevaid jaekauba võimalusi ja töö käib, et partnereid lisada. Igas linnas leiab Bolt Foodi valikust ka näiteks mugavus- ja lillepoode ja palju muud põnevat,“ ütles Bolt Foodi juht Jaagup Jalakas. Lisaks tõi ta välja, et Bolt Food teeb kojuvedusid nüüd ka paar kilomeetrit igast linnast välja, et teenindada kliente veelgi laiemalt.