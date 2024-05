Mida tulevik merre toob – kas ulmefilm või meie homne?

Infovahetus inimese, looduskeskkonna ja masinate vahel on tulevikus tavapraktika. Ring saab täis. Kui legendid pajatavad inimestest, kes oskasid lindude ja loomade keelt, ussisõnu ja muud, siis tuleviku meri jõuab ideaalis samasse kohta – punkti, kus oleme tehisintellekti nii kaugele arendanud, et see ei tööta meie või looduse vastu, vaid poolt, kõigi hüvanguks. Kui inimene ise ei tea, mida loodusel vaja on ja kuidas kõige kiiremini negatiivseid mõjusid vähendada, tuleb panustada looduskeskkonna mõistmisse ja see „keel“ taas ära õppida.

Iga vähegi edumeelsem ettevõte on juba ammu jõudnud arusaamisele, et kasumile orienteeritud ärimudel ei ole kestlik. Rahanumber on kahe teraga mõõk: see võib olla tegemata kulutus, millele järgneb hoopis suurem kulu sanktsioonina, see võib aga olla ka investeering, mis hiljem hakkab tulu teenima.

Iga liigutust meres tasub teha hästi läbimõeldult ja säästlikult. Tihti tähendab see tundmatusse vette hüppamist: olud meres on muutlikud, meri ise pidevas arengus ja kasvamises, kuid inimeste teadmised tasakaalust meres paraku kahanemas.

Läänemerel liigub igal ajahetkel 2000 laeva, Eesti sadamaid külastab igal aastal pea 12 000. Ideaalis on meil tulevikus kogu meretransport heitmevaba ning nulljalajäljega. Kuidas seda saavutada? Laevade uudsed küttesüsteemid ja paljud energialahendused on juba olemas ning arenevad kiiremini, kui ühiskond järele jõuab, küsimus on nende jõudmises taskukohaseks laiatarbe kaubaks.

Meil on targad teed, isesõitvad masinad, nutikad hooned ja targad linnad, kas meri peaks kehvem olema? Ei pea ja ei olegi. Meri on äärest ääreni tarkust ja võimalusi täis, küsimus on inimese suutlikkuses seda mõista ja arukalt kasutada. Täiuslikumad, kiiremad, mitmekülgsemad funktsioonid ja omadused võimaldavad mõjutada nii bioloogilist kooslust kui ka ökosüsteemi tervikuna. Sünteetiline bioloogia on jõudsalt arenev tuleviku argipäeva osa, kus liikide disainimisel töötatakse nende DNA järjestusega. Juba mõtleme vetikale, kes kolib paremasse kohta, kui kasvutingimused ei ole enam soodsad või kui lähedusse tekkis tülikas naaber.

Miks mitte kasutada seda infovahetuse ja otsuste langetamise võimekust looduses ka inimeste poolt langetatavate otsuste tegemisel. Paraku on hetkel meie oskus saada merest „inimkeelde tõlgitud“ infot piiratud. Seega on ka meie teadlikkus mere olukorrast ja kõigest seal toimuvast piiratud, rääkimata pädevast tulevikuvaatest. Täna me ennustame piiratud inimtarkuse ja piiratud taristu pealt, olles ise maismaal. Oskus merd ja tema tegelikku potentsiaali kasutada on kaduvväike.

Las mikrojaam võtab otse merest!

Inimene oma maisuses eeldab tihti, et kõik, mida arendatakse, peab teenima teda ennast. Tänases ühiskonnas otsitavad kestlikud ja säästlikud lahendused peaksid hoopis võimaldama elu pikemat jätkumist Maal ja mõelda tuleb suurelt.

Üks näide: senine praktika oskab lämmastikku ja fosforit merest enam-vähem mõistlikult „välja püüda“ läbi bioloogiliste liikide (bakterid, taimed, vetikad, karbid) kasvatamise. Aga miks see peaks nii olema? 24/7 töötavad mobiilsed mikrojaamad suudaksid eraldada mereveest liigseid toitaineid aastaringselt, sõltumata liikide kasvuvõimekusest, vegetatsiooniperioodist, päikesest, tuulest või muudest teguritest. Niisamuti ei pea tootmine meres tähendama ainult kalu, karpe, vetikaid ja tuuleenergiat – see maailm on kordades avaram ja mitmekesisem.